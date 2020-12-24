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Арум: Комментарии Ломаченко такие же тупые, как и те, которые давал Уайлдер по поводу поражения от Фьюри

Бокс
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Функционер высмеял украинца

Арум: Комментарии Ломаченко такие же тупые, как и те, которые давал Уайлдер по поводу поражения от Фьюри
Новина українською

Промоутер Боб Арум прокомментировал слова бывшего чемпиона мира по боксу в лёгком весе украинца Василия Ломаченко, который ранее усомнился в объективности судей, обслуживавших его поединок с Теофимо Лопесом. Напомним, Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.

"Комментарии Ломаченко такие же тупые, как и те, которые давал Уайлдер по поводу поражения от Тайсона Фьюри. Мол, Фьюри чем-то набил перчатки, а его собственный угол отравил ему воду. Это смешно.

Возможно, в случае с Ломаченко Джули Ледерман, которая является очень честным человеком, ошиблась, отдав ему только один раунд. Но все судьи были авторитетными людьми. Я думаю, что все посмотревшие бой понимали, что Лопес однозначно победил", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум
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