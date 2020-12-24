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Джойс готов провести бой с Усиком

Бокс
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Об этом рассказал его менеджер

Джойс готов провести бой с Усиком
Новина українською

Александр Усик может провести поединок за пояс с Джо Джойсом, вторым номером рейтинга.

Менеджер боксера Сэм Джонс уверен, что Джойс готов к титульному поединку.

"Джо заслужил свой титульный бой, его больше не интересуют маленькие бои. Он многих огорчил, когда победил Даниэля Дюбуа, в которого вложили много инвестиций и сил".

"И теперь я уверен, что Джо станет чемпионом. Он готов к бою с Усиком за титул супертяжелого веса", - сказал Джонс.

Все зависит от решения WBO, которая может санкционировать бой Джошуа - Фьюри за 4 титула. В этом случае Усику и потенциальным претендентам придется ждать.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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