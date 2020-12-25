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Усик и Ломаченко потеряли позиции в рейтинге ESPN
Но все еще находятся в топ-10
ESPN представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) синхронно потеряли по одной позиции – экс-лидер легкого веса стал 7-м, а обязательным претендент на титул WBO в супертяжелом весе расположился на 8-й строке.
Выше Ломаченко и Усика находятся Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО), Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО), Наоя Инуэ (19-0, 16 КО), Эррол Спенс (26-0, 21 КО), Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Топ-10 лучших боксеров современности замыкают Хуан Франциско Эстрада (40-3, 27 КО) и Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО).
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