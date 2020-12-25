  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик и Ломаченко потеряли позиции в рейтинге ESPN
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик и Ломаченко потеряли позиции в рейтинге ESPN

Бокс
(1 голосов)

Но все еще находятся в топ-10

Усик и Ломаченко потеряли позиции в рейтинге ESPN
Новина українською

ESPN представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) синхронно потеряли по одной позиции – экс-лидер легкого веса стал 7-м, а обязательным претендент на титул WBO в супертяжелом весе расположился на 8-й строке.

Выше Ломаченко и Усика находятся Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО), Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО), Наоя Инуэ (19-0, 16 КО), Эррол Спенс (26-0, 21 КО), Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Топ-10 лучших боксеров современности замыкают Хуан Франциско Эстрада (40-3, 27 КО) и Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...