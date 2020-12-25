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Арум готов организовать Ломаченко бой с Хэйни или Дэвисом
Достойная альтернатива реваншу с Теофимо Лопесом
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира. После боя двукратный олимпийский чемпион перенес операцию на плече, а его возвращение на ринг состоится в апреле-мае 2021 года.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил потенциальных соперников Ломаченко в зависимости от того, в какой весовой категории украинец решит выступать дальше.
"Где-то в начале года я собираюсь поговорить с ним, чтобы понять, что он хочет делать. Желает ли он остаться в легком весе или перейдет во второй полулегкий, который сделает без проблем?
Во втором полулегком весе у нас есть победитель боя Берчельт – Вальдес, а также Шакур Стивенсон. У нас есть целый ряд отличных бойцов второго полулегкого веса.
Ломаченко может остаться в легком весе, и мы сведем его с кем-то из молодых пушек – Хэйни или Дэвисом. Это хороший поединок. Нам нужно посмотреть, что Лома хочет сделать в следующем году", - сказал Арум.
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