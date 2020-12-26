Лопес-старший: Я гарантирую, что прямо сейчас Лома побьет любого в легком и втором полулегком весе

Тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший поделился своими мыслями по поводу сегодняшнего состояния украинского боксера Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует FightNews:

"Болельщики несли такую ​​же чушь по поводу Ломаченко, как и по Накатани. Они говорили, что Лома переоценен, Лома то, Лома это. Я гарантирую, что прямо сейчас Лома побьет любого в легком и втором полулегком весе. Я это гарантирую.

Почему эти котенки не подерутся с Ломой или Накатани? Пусть хотя бы встретятся с Накатани. Он тоже причинит этим котятам вреда.

Они сомневались в чемпе в бою с Накатани. Они хотели, чтобы Вердехо надрал Накатани задницу, но этого не произошло. А теперь эти котята хотят драться с Ломой? Вперед, деретесь. Посмотрим, что у вас получится. Я гарантирую, что вы не победите, кем бы вы ни были", - сказал он.