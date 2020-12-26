  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Александр Усик: Я буду счастлив провести поединок с Уайлдером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Усик: Я буду счастлив провести поединок с Уайлдером

Бокс
(1 голосов)

Неожиданное заявление от украинца

Александр Усик: Я буду счастлив провести поединок с Уайлдером
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в комментарии изданию The Sun рассказал, с какими боксерами желает выйти на ринг.

"Есть много бойцов, с которыми я хочу подраться и буду счастлив провести бой. Например, Деонтей Уайлдер. Я не хочу комментировать обвинения Уайлдера, но считаю его поражение справедливым. Тайсон Фьюри был лучшим боксером на тот момент".

Также украинец прокомментировал важность места проведения его поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Что касается меня, то мне все равно, где состоится бой. Я везде устрою шоу. Однако я считаю, что будет очень круто подраться в Великобритании, поскольку там отличные фанаты и приятные люди" - сказал он.

Напомним, что ранее Лопес-старший неожиданно высказался о Василие Ломаченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...