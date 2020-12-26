Александр Усик: Я буду счастлив провести поединок с Уайлдером

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в комментарии изданию The Sun рассказал, с какими боксерами желает выйти на ринг.

"Есть много бойцов, с которыми я хочу подраться и буду счастлив провести бой. Например, Деонтей Уайлдер. Я не хочу комментировать обвинения Уайлдера, но считаю его поражение справедливым. Тайсон Фьюри был лучшим боксером на тот момент".

Также украинец прокомментировал важность места проведения его поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Что касается меня, то мне все равно, где состоится бой. Я везде устрою шоу. Однако я считаю, что будет очень круто подраться в Великобритании, поскольку там отличные фанаты и приятные люди" - сказал он.