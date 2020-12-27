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Теофимо Лопес-старший: Лома знал, что проигрывает, и он начал драться, используя грязную тактику
Довольно спорное заявление
Тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший в комментарии каналу Punsh Drunk Boxing рассказал, что украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 12 КО) в поединке против его сына действовал грязно.
"Как мне кажется, Лома знал, что проигрывает, и он начал драться, используя грязную тактику. Знаете, он говорил, что Салидо действовал грязно. Ломаченко - грязный боец. По крайней мере, он грязно бился с моим сыном. Это точно. Лома набил ему шишку чертовыми ударами головой.
Я даже сказал сыну в восьмом раунде: "Ты должен остановить этого чувака. Нужно его вынести". Я говорил, что Ломаченко его посечет. Я говорил, что надо избавляться от него, поскольку он нанесет рассечение. Но это осталось в прошлом. Я не хочу говорить об этом" - сказал он.
Напомним, что ранее Александр Усик
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