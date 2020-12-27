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Александр Усик: Мейвезер должен оставаться собранными и вести свою игру до самого конца
Советы от украинца
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) дал совет легендарному американцу Флойду Мейвезеру перед его поединком против Логана Пола. Слова нашего спортсмена приводит The Sun:
"Что касается того, опасен ли этот бой, я думаю, что если боксер расслабится и пропустит удар, то да. Это может быть опасно. Мейвезер должен оставаться собранными и вести свою игру до самого конца. Если он захочет сделать бой опасным, то он станет опасным. Если нет - для него все будет в порядке.
Флойд давно сделал себе имя, достиг вершины, а сейчас есть еще возможность заработать много денег таким способом, и это здорово" - сказал он.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес-старший
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