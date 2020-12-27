  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Александр Усик: Мейвезер должен оставаться собранными и вести свою игру до самого конца
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Усик: Мейвезер должен оставаться собранными и вести свою игру до самого конца

Бокс
(1 голосов)

Советы от украинца

Александр Усик: Мейвезер должен оставаться собранными и вести свою игру до самого конца
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) дал совет легендарному американцу Флойду Мейвезеру перед его поединком против Логана Пола. Слова нашего спортсмена приводит The Sun:

"Что касается того, опасен ли этот бой, я думаю, что если боксер расслабится и пропустит удар, то да. Это может быть опасно. Мейвезер должен оставаться собранными и вести свою игру до самого конца. Если он захочет сделать бой опасным, то он станет опасным. Если нет - для него все будет в порядке.

Флойд давно сделал себе имя, достиг вершины, а сейчас есть еще возможность заработать много денег таким способом, и это здорово" - сказал он.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес-старший обвинил Василия Ломаченко в грязном ведении боя.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Флойд Мейвезер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...