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Бой Ломаченко - Лопес - апсет года по версии The Ring

Бокс
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Вот такие дела ...

Бой Ломаченко - Лопес - апсет года по версии The Ring
UA-Футбол
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Бой между украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и американским абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) признан апсетом года по версии журнала авторитетного издания The Ring.

"Лопес, которому было всего 23 года, не имел ничего общего с опытом Ломаченко. Он не должен был побеждать, но победил. Бой Лопеса против пользующегося большой популярностью Ломаченко был признан лучшим событием года по версии журнала The Ring.

Ни один другой результат в 2020 году не приблизился к величине этого шока" - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Лопес-старший назвал Ломаченко грязным боксером.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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