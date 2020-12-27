Бой Ломаченко - Лопес - апсет года по версии The Ring

Бой между украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и американским абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) признан апсетом года по версии журнала авторитетного издания The Ring.

"Лопес, которому было всего 23 года, не имел ничего общего с опытом Ломаченко. Он не должен был побеждать, но победил. Бой Лопеса против пользующегося большой популярностью Ломаченко был признан лучшим событием года по версии журнала The Ring.

Ни один другой результат в 2020 году не приблизился к величине этого шока" - говорится в сообщении.