Евгений Хитров: Я уже 8 месяцев не боксировал, и неизвестно, что будет дальше

Украинский боксер Евгений Хитров (20-2, 17 КО) поделился мыслями по поводу дальнейшего развития своей карьеры и негативно отозвался о своем промоутере Лу Ди Белле.

"Я уже 8 месяцев не боксировал, и неизвестно, что будет дальше. У меня заканчивается контракт. У меня 21 января должен закончиться контракт. "Лучший промоутер" Лу Ди Белла через коронавирус на 6 месяцев должен продолжить мне контракт.

Окей, я сказал, что пусть продолжают мой контракт, пусть платят деньги за продолжение моих документов - визы. Я не буду боксировать. С ними не хочу проводить ни одного боя. Лучше еще полгода посижу без боев.

Я могу боксировать до 35-37 лет. Далее я переподпишу новый контракт и буду дальше боксировать. А может не буду боксировать. Может, буду здесь работать. У меня есть чем заниматься. Я начал тренировать" - сказал он.