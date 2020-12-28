Апсет от Лопеса, Фьюри снова чемпион: лучшее от бокса в 2020-м

По материалам CBS Sports

Пока мир в первой половине года боролся с пандемией COVID-19, бокс изо всех сил пытался найти новые способы существования в условиях, когда болельщики не могли присутствовать на трибунах, а это очень ограничивало промоутеров и боксеров в организации действительно больших боев.

Несколько томительных месяцев ожидания стоили того – под конец года бокс адаптировался к коронавирусу и подарил поклонникам предостаточно ярких боев, неожиданных развязок и потрясающих нокаутов. Важнее всего, что несколько восходящих звезд показали, что будущее бокса находится в безопасности.

Пришло время подробней рассмотреть, кто лучше всех проявил себя на ринге в смутном 2020 году.

Боксер года

Победитель: Теофимо Лопес (легкий вес)

В год, когда многие элитные боксеры по объективным причинам провели не более одного боя, логичней отдать предпочтение в этой номинации тому, кто одержал наиболее впечатляющую победу. И в этом плане никто не смог превзойти Теофимо Лопеса и его сенсационный успех над украинской звездой Василием Ломаченко в бою за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Лопес и его отец несколько лет обещали свергнуть Ломаченко с трона короля легкого веса, но эти слова не воспринимались всерьез с учетом молодости американца и того несокрушимого статуса, который Лома строил на протяжении всей своей профессиональной карьеры. На ринге Лопес показал, что стоил всей той шумихи, которую спровоцировал своим дерзким поведением в отношении Ломаченко – американец разгромил двукратного олимпийского чемпиона в первой половине боя, а когда Василий попытался перехватить инициативу, то Лопес не дрогнул и выдал потрясающий 12-й раунд, показав, что его победа заслужена и закономерна.

Позже выяснилось, что Ломаченко дрался с травмированным плечом, однако этот факт никак не может приуменьшить заслуг Лопеса. Он стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории и возглавил список молодых бойцов, на которых бокс может положиться в ближайшие 10 лет.

Главный номинант: Тайсон Фьюри (супертяжелый вес)

Журнал The Ring не сдал разделять Тайсона Фьюри и Теофимо Лопеса и назвал обоих лучшими боксерами 2020 года, но все же американец побил бойца уровня pound-for-pound, в то время как боксер из Манчестера остановил боксера, который на момент боя даже не считался лидером супертяжелого веса.

Фьюри грозился не просто победить Уайлдера, а нокаутировать «Бронзового бомбардировщика». И Тайсон выполнил свое обещание, завершив в седьмом раунде 5-летнее правление американца по линии WBC. Та победа сделала Фьюри в глазах фанатов королем хэвивейта, хотя ему принадлежит только один из четырех основных титулов.

Кто еще заслуживает внимания: на третью строку по итогам 2020 года наработал чемпион WBC Джермалл Чарло – в сентябре боксер из Техаса единогласным решением судей прошел опасного украинца Сергея Деревянченко, причем сделал это гораздо убедительней звездного Геннадия Головкина, имевшего дело с Деревянченко годом ранее.

Нокаут года

Александр Поветкин – Диллиан Уайт

Когда Диллиан Уайт в конце августа в особняке у Эдди Хирна в четвертом раунде дважды уложил на ринг Александра Поветкина, только сумасшедший мог поверить в то, что спустя несколько минут российский ветеран насадит голову британца на идеальный по исполнению апперкот в стиле Майка Тайсона и одним ударом заберет временный титул WBC в супертяжелом весе.

Так Поветкин сенсационно прервал серию Уайта из 11 побед подряд и вновь далеко отбросил уроженца Ямайки от титульного боя. Теперь даже убедительная победа в реванше в начале 2021-го года не сделает Диллиана ближе к мечте всей его жизни.

Главный номинант: Жервонта Дэвис – Лео Санта Крус

Еще один апперкот и еще один глухой нокаут…В ноябре Жервонта Дэвис (24-0, 23 КО) подтвердил статус первоклассного панчера и первым в истории отправил в нокаут Лео Санта Круса (37-2-1, 19 КО). Пожалуй, самая статусная победа в карьере Дэвиса позволила ему объединить в своих руках титулы WBA во втором полулегком и легком дивизионах.

Кто еще заслуживает внимания: Хосе Сепеда – Иван Баранчик, Джейк Пол – Нейт Робинсон, Джозеф Джордж – Маркос Эскудеро, Джермелл Чарло – Джейсон Росарио, Райан Гарсия – Франциско Фонсека.

Бой года

Хосе Сепеда – Иван Баранчик

Хосе Сепеда (33-2, 26 КО) и Иван Баранчик (20-2, 13 КО) в октябре в бою за статус официального претендента на титул WBC в первом полусреднем весе закатили такое шоу, которому позавидовал бы и сценарист серии легендарных фильмов о Рокки Бальбоа. За пять неполных раундов Сепеда и Баранчик организовали восемь нокдаунов, причем боксер из США каким-то чудом выжил после двух падений в стартовой трехминутке.

Самый безумный бой года завершился жестким нокаутом Баранчика, когда Сепеда в пятом раунде поймал белоруса на правый прямой и левый хук. Экс-чемпион IBF головой ударился о настил ринга и даже не попытался подняться на ноги. И все это произошло спустя каких-то 20 секунд после того, как Сепеда побывал в дежурном нокдауне.

Главный номинант: реванш Хуана Франциско Эстрады и Карлоса Куадраса

Три года назад Эстрада с мизерным преимуществом на судейских записках (трижды по 114:113) побил Куадраса. В реванше мексиканский чемпион WBC во втором легчайшем весе не стал доводить дело до судейского решения, остановив Куадраса в 11-м раунде в бою с обоюдными нокдаунами.

Это была настоящая война на ринге двух самоотверженных мексиканских воинов – и как жаль, что это зрелище из-за коронавируса вживую увидела только пустая телевизионная студия в Мехико.

Кто еще заслуживает внимания: Масайоши Накатани – Феликс Вердехо, Теофимо Лопес – Василий Ломаченко, Роман Гонсалес – Кай Яфань, Кэти Тэйлор – Дельфина Персон II, Джермалл Чарло – Сергей Деревянченко, Адам Лопес – Луис Кориа.