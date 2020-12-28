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Альварес не будет спускаться в средний вес ради боя с Головкиным

Бокс
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Канело готов драться на своих условиях

Альварес не будет спускаться в средний вес ради боя с Головкиным
Новина українською

Менеджер Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО) сообщил, что третий бой с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) состоится только в том случае, если казах согласится подняться во второй средний вес (до 76,2 кг). Головкин же всю карьеру провел в среднем весе (до 72,6 кг).

"Сауль Альварес будет продолжать выступления в 76,2 кг. Мы не будем делать никаких одолжений Головкину и остальным, возвращаясь в 72,6 кг. Пускай поднимаются в 76,2 кг, если хотят – будем ждать их там", - сказал Рейносо.

Альварес 19 декабря по очкам разгромил Каллума Смита и стал чемпионом WBC и WBA Super во втором среднем весе.

Ожидается, что Канело вернется на ринг 27 февраля в Гвадалахаре в бою с обязательным претендентом WBC Авни Йылдырымом.

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В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
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Источник:
Vringe.com

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