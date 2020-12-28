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Джошуа: Хочу победить Фьюри, а затем побороться за титул WBO

Бокс
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Энтони готов к чемпионскому поединку

Джошуа: Хочу победить Фьюри, а затем побороться за титул WBO
Новина українською

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа заявил, что если ему придётся отказаться от титула WBO в пользу Александра Усика, то он всё равно будет в будущем драться за этот пояс.

"Будут ли люди волноваться, если я откажусь от пояса в пользу Усика? Не знаю, придётся ли мне это сделать, но я бы не хотел, потому что я на пути к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Но я знаю, что если я побью Фьюри, то я всё равно буду драться за титул WBO, в этом будет моя цель. Я хочу подраться с Фьюри, победить его дважды, а затем побороться за титул WBO", — приводит слова Энтони Джошуа The Sun.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

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В статье: Энтони Джошуа
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