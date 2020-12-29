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Временный чемпион WBA бросил вызов Далакяну
Достойный соперник для украинца
Обладатель временного титула WBA в наилегчайшем весе Луис Консепсьон (39-8, 28 КО) хочет провести бой с украинским чемпионом мира WBA Артемом Далакяном (20-0, 14 КО).
"Хорошо, что бокс возвращается. Хочу в следующем году провести бой с Далакяном и забрать титул WBA", - цитирует Консепсьона BoxingScene.
Портал BoxRec ставит Консепсьона на 13-е место в рейтинге лучших боксеров наилегчайшего веса, а Далакян занимает в рейтинге 7-е место.
Артем Далакян в последнем бою 8 февраля в Киеве по очкам прошел Хосбера Переса и в четвертый раз защитил титул WBA в наилегчайшем весе.
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