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Названы претенденты на звание боксера года по версии BWAA
В список попал и Тайсон Фьюри
Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), определила номинантов на звание лучшего боксера 2020 года.
В список попали сразу 6 боксеров: Сауль Альварес, Джервонта Дэвис, Тайсон Фьюри, Теофимо Лопес, Эррол Спенс и Джо Смит.
Определять победителя будут члены ассоциации посредством голосования. Прием голосов будет длиться до 22 января.
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