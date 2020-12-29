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Названы претенденты на звание боксера года по версии BWAA

Бокс
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В список попал и Тайсон Фьюри

Названы претенденты на звание боксера года по версии BWAA
Новина українською

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), определила номинантов на звание лучшего боксера 2020 года.

В список попали сразу 6 боксеров: Сауль Альварес, Джервонта Дэвис, Тайсон Фьюри, Теофимо Лопес, Эррол Спенс и Джо Смит.

Определять победителя будут члены ассоциации посредством голосования. Прием голосов будет длиться до 22 января.

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В статье: Тайсон Фьюри Сауль Альварес
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