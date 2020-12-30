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Чисора: Разочарован тем, что Усик избегал боя

Бокс
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Британец высказался о недавнем поединке

Чисора: Разочарован тем, что Усик избегал боя
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Александр Усик (18-0, 13 КО) в конце октября единогласным решением судей прошел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) в своем втором бою после перехода в супертяжелый вес.

"Усик не умеет бить. Он только и делал, что избегал боя. Я был очень разочарован этим. Я гонялся за ним и навязывал ему бой, но он только убегал от меня.

Если честно, то у Усика нет мощи, нет удара. Он хорошо двигается, но его удары меня не впечатлили. Он не пугает в супертяжелом весе.

Если ты не будешь готов к движению Усика, то ночь на ринге будет для тебя слишком длинной", - заявил Чисора в интервью YouTube-каналу IFL TV.

Дерек Чисора 2021 год может начать боем с Хьюи Фьюри, а Александр Усик, вероятней всего, будет драться с Джо Джойсом или Джозефом Паркером за вакантный пояс WBO.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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