Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чисора: Разочарован тем, что Усик избегал боя
Британец высказался о недавнем поединке
Александр Усик (18-0, 13 КО) в конце октября единогласным решением судей прошел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) в своем втором бою после перехода в супертяжелый вес.
"Усик не умеет бить. Он только и делал, что избегал боя. Я был очень разочарован этим. Я гонялся за ним и навязывал ему бой, но он только убегал от меня.
Если честно, то у Усика нет мощи, нет удара. Он хорошо двигается, но его удары меня не впечатлили. Он не пугает в супертяжелом весе.
Если ты не будешь готов к движению Усика, то ночь на ринге будет для тебя слишком длинной", - заявил Чисора в интервью YouTube-каналу IFL TV.
Дерек Чисора 2021 год может начать боем с Хьюи Фьюри, а Александр Усик, вероятней всего, будет драться с Джо Джойсом или Джозефом Паркером за вакантный пояс WBO.
Популярное сейчас
- Не зимой. Стало известно, сколько Гент хочет получить за контракт Яремчука
- Под угрозой срыва? Тоттенхэм - Фулхэм. Прогноз на матч АПЛ
- Рекордные минуты Ярмоленко, никудышняя Барса и чистка в Александрии. Главные новости от 29 декабря
- Лопес-старший: Я гарантирую, что прямо сейчас Лома побьет любого в легком и втором полулегком весе
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО