Башир: Не знаю, смог бы ли я снова тренировать Усика

Экс-тренер Александра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Али Башир, рассказал о перспективах украинца в супертяжелом весе.

"Если Дерек Чисора попадал в Усика, то что произойдет, когда по нему ударит один из мощных ударов Деонтея Уайлдера или Джошуа? Я не могу гарантировать, что он не будет пропускать. Но я могу посоветовать ему приемы, чтобы избежать этих ударов и нейтрализовать их. Я способен изложить свою концепцию того, что ему необходимо делать, чтобы избежать ударов.

Я не знаю, был бы я сейчас хорошим тренером для Усика. Он однажды отказался от моих услуг. Я не знаю, сможем ли мы снова сотрудничать. Непонятно, было бы все так, как раньше. В течение трех лет у нас все было хорошо, начиная со старта и до чемпионского боя. Затем, после титульного поединка что-то изменилось. Я до сих пор не знаю что, но что-то изменилось", - сказал Башир.