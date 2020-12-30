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Карл Фроч: Единственный шанс Джошуа победить Фьюри - это нокаут

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В противном случае Тайсон победит по очкам

Карл Фроч: Единственный шанс Джошуа победить Фьюри - это нокаут
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Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился прогнозом на возможный бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса, в котором Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) столкнется с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Цитирует Фроча портал Sky Sports.

"Мне кажется, Джошуа может выиграть этот бой лишь досрочно. Ему не по силам перебоксировать Фьюри, который так хорош на дистанции. Он бросает удары из-под неожиданных углов и очень нестандартен.

Но Джошуа золотой медалист Олимпиады с крепкой базой, который способен в агрессивной манере работать комбинациями ударов. Если он продемонстрирует тот же инстинкт убийцы, который мы видели в его предыдущих боях, тогда ему удастся побить Фьюри.

Как по мне, "AJ" может с ним разделаться, вы ведь видели его взрывы агрессии в бою с Кубратом Пулевым. Если "AJ" сумеет сохранять этот настрой на протяжении всего поединка, тогда у него есть шанс остановить Фьюри, но проблема в том, что если у него не получится этого сделать, в таком случае он проиграет по очкам".

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Карл Фроч
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