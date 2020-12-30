Хирн назвал возможную дату боя Джошуа - Фьюри

Промоутер Эдди Хирн сосредоточен на том, чтобы организовать поединок за 4 пояса супертяжелого веса Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа.

"Мы близки к подписанию контракта. Идет переговорный процесс, но он идет хорошо в последнюю неделю. Я действительно верю, что бой Джошуа - Фьюри состоится в мае или июне".

"Все идет к этому", - сказал Хирн.