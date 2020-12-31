Ломаченко: Лопес не уйдет из легкого веса, он блефует

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) отреагировал на заявление своего обидчика Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), который в статусе абсолютного чемпиона мира в легком весе нацелился на бой с обладателем двух поясов в первом полусреднем дивизионе Хосе Карлосом Рамиресом (26-0, 17 КО).

"Лопес против Рамиреса? У него нет шансов. Хосе проглотит его живьем и даже не заметит. Как минимум пока что не побить, в ближайший год. Я так считаю.

Лопес не уйдет из легкого веса, так как самые лучшие финансовые возможности у него именно в этом дивизионе. Для чего ему подниматься в весе? Здесь, в 61,2 кг, столько крутых имен. Тут он может провести бой с Джервонтой Дэвисом, Девином Хэйни или Люком Кэмпбеллом. То есть здесь много именитых оппонентов и потенциально очень финансово выгодных боев", - сказал украинец.

Василий Ломаченко после операции на плече вернется на ринг ориентировочно в апреле. Его потенциальными соперниками называются Хэйни или Дэвис.