  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко: Лопес не уйдет из легкого веса, он блефует
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко: Лопес не уйдет из легкого веса, он блефует

Бокс
(1 голосов)

Комментарий украинца

Ломаченко: Лопес не уйдет из легкого веса, он блефует
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) отреагировал на заявление своего обидчика Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), который в статусе абсолютного чемпиона мира в легком весе нацелился на бой с обладателем двух поясов в первом полусреднем дивизионе Хосе Карлосом Рамиресом (26-0, 17 КО).

"Лопес против Рамиреса? У него нет шансов. Хосе проглотит его живьем и даже не заметит. Как минимум пока что не побить, в ближайший год. Я так считаю.

Лопес не уйдет из легкого веса, так как самые лучшие финансовые возможности у него именно в этом дивизионе. Для чего ему подниматься в весе? Здесь, в 61,2 кг, столько крутых имен. Тут он может провести бой с Джервонтой Дэвисом, Девином Хэйни или Люком Кэмпбеллом. То есть здесь много именитых оппонентов и потенциально очень финансово выгодных боев", - сказал украинец.

Василий Ломаченко после операции на плече вернется на ринг ориентировочно в апреле. Его потенциальными соперниками называются Хэйни или Дэвис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...