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Ломаченко не считает Лопеса лучшим в легком весе

Бокс
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Откровения украинца

Ломаченко не считает Лопеса лучшим в легком весе
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Несмотря на поражение от Лопеса, украинец не считает своего обидчика лучшим боксером легкого веса.

"Кто лучший боксер легкого веса? Мне тяжело сказать наверняка, тяжело судить. Ведь я не дрался с Девином Хэйни или же с Джервонтой Дэвисом.

Я бы выбрал Дэвиса. Он агрессивнее. А еще и левша. Люблю драться с левшами. Если мы говорим о том, с кем бы я хотел провести следующий бой, то однозначно с ним. Но, боюсь, они на это не пойдут", - сказал Ломаченко.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Арум готов организовать Ломаченко бой с Хэйни или Дэвисом.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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