Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко не считает Лопеса лучшим в легком весе
Откровения украинца
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
Несмотря на поражение от Лопеса, украинец не считает своего обидчика лучшим боксером легкого веса.
"Кто лучший боксер легкого веса? Мне тяжело сказать наверняка, тяжело судить. Ведь я не дрался с Девином Хэйни или же с Джервонтой Дэвисом.
Я бы выбрал Дэвиса. Он агрессивнее. А еще и левша. Люблю драться с левшами. Если мы говорим о том, с кем бы я хотел провести следующий бой, то однозначно с ним. Но, боюсь, они на это не пойдут", - сказал Ломаченко.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Ливерпуль нашел центрбека, Барса не отпустит Пуча. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Все, что показали русские. Как Бессонов немецкого фотографа прославил
- Динамо покупает израильтянина, ничьи Ливерпуля и Реала. Главные новости за 30 декабря
- Чисора: Разочарован тем, что Усик избегал боя
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО