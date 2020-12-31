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Кличко вошел в рейтинг топ-боксеров, которые изменили свой стиль
Компания у легендарного украинца очень впечатляющая
Портал Ringnews24 включил Владимира Кличко в список легенд бокса, которые изменили свой стиль и стали успешными.
Кличко-младший в 2003-2004 годах дважды нокаутом проиграл Корри Сандерсу и Лэймону Брюстеру. Казалось, что карьера украинца на топ-уровне завершена, но приход в его команду Эммануэля Стюарда кардинально изменил ситуацию.
"Владимир Кличко не только вернул себе чемпионский титул, но и доминировал в дивизионе 10 лет.
До Стюарда Кличко был более разнообразным и безрассудным в ринге, всегда стараясь закончить бой досрочно, но при этом временами выглядел неуклюжим и уязвимым.
Версия Стюарда была обучена эффективно использовать джеб, постепенно ломать своих противников правой рукой и клинчевать всякий раз после пропущенных ударов", - пишет Ringnews24.
Вместе с Кличко-младшим в рейтинге оказались Леннокс Льюис, Флойд Мейвезер, Мухаммед Али и Энтони Джошуа.
Владимир Кличко завершил карьеру летом 2017 года после поражения от Энтони Джошуа.
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