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Поветкин: Буду рад еще раз встретиться с Кличко

Бокс
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Россиянина вновь спросили о реванше

Поветкин: Буду рад еще раз встретиться с Кличко
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Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) в 2013 году в Москве единогласным решением судей проиграл Владимиру Кличко. В том бою россиянин несколько раз побывал в нокдауне.

"Как было, так было. Как ни крути, Владимир Кличко — хороший и сильный боксёр. Ну проиграл я, не отрицаю. Не сумел ничего сделать из того, что планировал.

Если нам суждено будет еще побоксировать, я буду рад. Если нет, ничего не поделать. Я не буду рваться к этому бою или через себя переступать, мол, хочу его безумно", - сказал Поветкин.

В 2021 году Поветкин должен провести бой-реванш с Диллианом Уайтом.

Что касается Владимира Кличко, то легендарный украинский чемпион завершил карьеру в 2017 году.

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В статье: Владимир Кличко Александр Поветкин
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Источник:
ТАСС

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