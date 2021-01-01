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Поветкин: Буду рад еще раз встретиться с Кличко
Россиянина вновь спросили о реванше
Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) в 2013 году в Москве единогласным решением судей проиграл Владимиру Кличко. В том бою россиянин несколько раз побывал в нокдауне.
"Как было, так было. Как ни крути, Владимир Кличко — хороший и сильный боксёр. Ну проиграл я, не отрицаю. Не сумел ничего сделать из того, что планировал.
Если нам суждено будет еще побоксировать, я буду рад. Если нет, ничего не поделать. Я не буду рваться к этому бою или через себя переступать, мол, хочу его безумно", - сказал Поветкин.
В 2021 году Поветкин должен провести бой-реванш с Диллианом Уайтом.
Что касается Владимира Кличко, то легендарный украинский чемпион завершил карьеру в 2017 году.
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