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Сауль Альварес оставил чемпионский пояс WBС в среднем весе вакантным

Бокс
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Сауль Альварес оставил чемпионский пояс WBС в среднем весе вакантным
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBC и WBА Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) оставил вакантным титул WBС в среднем весе. Об этом сообщает TalkSport.

Такое решение мексиканец принял после победы над британцем Калум Смитом (27-1, 19 КО).

Также на официальном сайте Всемирного боксерского совета Альвареса убрали из списка чемпионов.

Напомним, что ранее Канело заключил контракт с DAZN на два поединка.

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