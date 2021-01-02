Сауль Альварес оставил чемпионский пояс WBС в среднем весе вакантным

Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBC и WBА Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) оставил вакантным титул WBС в среднем весе. Об этом сообщает TalkSport.

Такое решение мексиканец принял после победы над британцем Калум Смитом (27-1, 19 КО).

Также на официальном сайте Всемирного боксерского совета Альвареса убрали из списка чемпионов.