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Сауль Альварес оставил чемпионский пояс WBС в среднем весе вакантным
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Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBC и WBА Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) оставил вакантным титул WBС в среднем весе. Об этом сообщает TalkSport.
Такое решение мексиканец принял после победы над британцем Калум Смитом (27-1, 19 КО).
Также на официальном сайте Всемирного боксерского совета Альвареса убрали из списка чемпионов.
Напомним, что ранее Канело
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