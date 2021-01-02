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Дерек Чисора: Тони Белью возвращается, вы знали об этом?

Бокс
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Неожиданное заявление

Дерек Чисора: Тони Белью возвращается, вы знали об этом?
UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-10, 23 КО) в комментарии каналу IFL.TV заявил, что его соотечественник Тони Белью решил вернуться на ринг.

"Дэвид Аллен вернется. Не переживайте, когда у него закончатся деньги, он вернется. Все ветераны возвращаются, даже Дэвид Хэй возвращался после ухода. И Тони Белью возвращается. Вы знали об этом? Да, он возвращается. Я говорю вам: он возобновляет карьеру.

Только не рассказывайте ему, что я вам об этом сказал. Он вернется", - сказал он.

Напомним, что ранее Поветкин заявил, что не против провести бой с Кличко.

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В статье: Тони Беллью Дерек Чисора
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