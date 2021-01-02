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Жена Александра Усика снялась в невероятной фотосессии
Просто шикарные снимки
Екатерина Усик, жена украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) снялась в фотосессии брендовой одежды Dior.
Напомним, что ранее Поветкин
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