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Василий Ломаченко: Не думаю, что Джервонта Дэвис сможет нокаутировать Лопеса
Комментарий украинском
Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) поделился мыслями по поводу потенциального поединка Дэвис - Лопес. Его слова цитирует FightNews:
"Лопес против Дэвиса - интересный же поединок. Я не думаю, что Дэвис сможет нокаутировать Лопеса. Я вообще не знаю, как закончится поединок, даже не думал об этом.
Но это интересно, правда? Два панчера, почему нет? Точно так же, как и мне интересно. И с Дэвисом, и с Хэйни, и с Райаном Гарсией" - сказал он.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес-старший
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