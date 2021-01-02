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Василий Ломаченко: Не думаю, что Джервонта Дэвис сможет нокаутировать Лопеса

Бокс
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Василий Ломаченко: Не думаю, что Джервонта Дэвис сможет нокаутировать Лопеса
UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) поделился мыслями по поводу потенциального поединка Дэвис - Лопес. Его слова цитирует FightNews:

"Лопес против Дэвиса - интересный же поединок. Я не думаю, что Дэвис сможет нокаутировать Лопеса. Я вообще не знаю, как закончится поединок, даже не думал об этом.

Но это интересно, правда? Два панчера, почему нет? Точно так же, как и мне интересно. И с Дэвисом, и с Хэйни, и с Райаном Гарсией" - сказал он.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес-старший был признан тренером года.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Джервонта Дэвис
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