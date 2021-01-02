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Райан Гарсия: Во время боя я пытаюсь расставить ловушки и нокаутировать своего соперника
Комментарий американца
Американский легковес Райан Гарсия (20-0, 17 КО) накануне боя против британца Люка Кэмпбелла (20-3, 16 КО) описал своего будущего соперника. Его слова цитирует Boxing 24/7:
"Люк пойдет в открытый бой, и я с нетерпением жду возможности показать себя. Если взглянуть на нас, то видно, что мы не похожи друг на друга. Я прилично моложе, мне только 22 года.
Во время боя я пытаюсь расставить ловушки и нокаутировать своего соперника, но если не получится в этом поединке, то ничего страшного. Я готов и пятнадцать раундов драться с ним.
Я не знаю, что Люк покажет в поединке. Но могу сказать, что он уже был пару раз в нокдауне в своей карьере. Так что он не идеален и его можно поймать. Никто не знает, что случится во время боя", - сказал он.
Напомним, что Гарсия и Кэмпбелл
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