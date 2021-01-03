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Александр Усик вошел в ТОП 3 всех рейтингов главных боксерских организаций
Титульные поединки все ближе
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) вошел в ТОП 3 списка лучших представителей королевского веса по рейтингам всех главных организаций.
Так, в перечне WBC наш спортсмен занял второе место (выше только Деонтей Уайлдер).
По WBO украинец возглавляет список и является обязательным претендентом на титул.
WBA - также второй (над Усиком размещен только Тревор Брайан).
Третье место Александр занял в рейтинге IBF (Кубрат Пулев, Чарльз Мартин).
Напомним, что ранее жена Усика
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