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Теофимо Лопес: Я пошел к Ломаченко и схватил его сердце
Главное, что не печень
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в комментарии BoxingScene рассказал о бое с украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).
"У многих из этих ребят постарше, у многих из них нет сердца. Я пошел к Ломе и схватил его сердце, как маленький ребенок, и сказал: "Отдай мне свое дерьмо". Я взял сердце этого урода и съел его прямо на его глазах.
И ему это не нравится. У тебя должно быть сердце. Тебе нужно что-то, и я не думаю, что у Люка (Кэмпбелла) такое сердце. Думаю, он огорчит Райана, но велика вероятность, что Райан его вырубит", - сказал он.
Напомним, что ранее Лопеса-старшего
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