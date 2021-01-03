Теофимо Лопес: Я пошел к Ломаченко и схватил его сердце

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в комментарии BoxingScene рассказал о бое с украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

"У многих из этих ребят постарше, у многих из них нет сердца. Я пошел к Ломе и схватил его сердце, как маленький ребенок, и сказал: "Отдай мне свое дерьмо". Я взял сердце этого урода и съел его прямо на его глазах.

И ему это не нравится. У тебя должно быть сердце. Тебе нужно что-то, и я не думаю, что у Люка (Кэмпбелла) такое сердце. Думаю, он огорчит Райана, но велика вероятность, что Райан его вырубит", - сказал он.