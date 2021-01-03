Василий Ломаченко: В первом полусреднем весе Лопеса перевернут

Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) скептически относится к мысли абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) о переходе в первый полусредний вес. Слова нашего соотечественника цитирует ютуб-канал SNOWQUEENLA:

"В первом полусреднем весе Лопеса перевернут. Какой Хосе Рамирес? Они съедят его. Куда? Какой Лопес и 140 фунтов? Он не пройдет там чемпионов. По крайней мере сейчас, в ближайший год.

Опять же, это то, как я это вижу. Сомневаюсь, что он что-либо сможет противопоставить Рамиресу. Честно говоря, я сомневаюсь, что они хотят этого поединка, потому что сами понимают.

Здесь перспективы хорошие. Я не знаю, чего он собрался и говорит всем о 140 (фунтах - прим). Здесь реально столько имен: Дэвис, Хейни, Кэмпбелл, Гарсия. Здесь есть имена, с кем можно боксировать и те же деньги зарабатывать", - сказал он.