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Василий Ломаченко: В первом полусреднем весе Лопеса перевернут
Комментарий украинца
Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) скептически относится к мысли абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) о переходе в первый полусредний вес. Слова нашего соотечественника цитирует ютуб-канал SNOWQUEENLA:
"В первом полусреднем весе Лопеса перевернут. Какой Хосе Рамирес? Они съедят его. Куда? Какой Лопес и 140 фунтов? Он не пройдет там чемпионов. По крайней мере сейчас, в ближайший год.
Опять же, это то, как я это вижу. Сомневаюсь, что он что-либо сможет противопоставить Рамиресу. Честно говоря, я сомневаюсь, что они хотят этого поединка, потому что сами понимают.
Здесь перспективы хорошие. Я не знаю, чего он собрался и говорит всем о 140 (фунтах - прим). Здесь реально столько имен: Дэвис, Хейни, Кэмпбелл, Гарсия. Здесь есть имена, с кем можно боксировать и те же деньги зарабатывать", - сказал он.
Напомним, что ранее Лопеса-старшего
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