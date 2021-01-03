  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Василий Ломаченко: В первом полусреднем весе Лопеса перевернут
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Василий Ломаченко: В первом полусреднем весе Лопеса перевернут

Бокс
(1 голосов)

Комментарий украинца

Василий Ломаченко: В первом полусреднем весе Лопеса перевернут
UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) скептически относится к мысли абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) о переходе в первый полусредний вес. Слова нашего соотечественника цитирует ютуб-канал SNOWQUEENLA:

"В первом полусреднем весе Лопеса перевернут. Какой Хосе Рамирес? Они съедят его. Куда? Какой Лопес и 140 фунтов? Он не пройдет там чемпионов. По крайней мере сейчас, в ближайший год.

Опять же, это то, как я это вижу. Сомневаюсь, что он что-либо сможет противопоставить Рамиресу. Честно говоря, я сомневаюсь, что они хотят этого поединка, потому что сами понимают.

Здесь перспективы хорошие. Я не знаю, чего он собрался и говорит всем о 140 (фунтах - прим). Здесь реально столько имен: Дэвис, Хейни, Кэмпбелл, Гарсия. Здесь есть имена, с кем можно боксировать и те же деньги зарабатывать", - сказал он.

Напомним, что ранее Лопеса-старшего признали тренером года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...