Райан Гарсия нокаутировал Кэмпбелла и стал временным чемпионом мира

Американский легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) нокаутировал британского боксера Люка Кэмпбелла (20-4, 16 КО) и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Бой начался очень ярко, и темп ему однозначно задавал хозяин ринга (поединок проходил в Далласе, США). Гарсия боксировал спокойнее, больше атаковал и попадал. Кэмпбелл поставил за цель действовать на отходах и в первую очередь думать о защите. Второй раунд начался по тому же сценарию, но под конец трех минутки во время размена именно Райан решил отойти назад и это чуть не стало для него роковой ошибкой. Люк зацепил соперника своей длинной левой, зацедил тому в подбородок и отправил оппонента на канвас ринга. Американец быстро сориентировался, поднялся и продолжил бой. Удар его однозначно потряс, но не выбил из колеи.

С каждым следующим раундом благодаря помощи в углу ринга, собственному напору и мощности Гарсия только добавлял. С начала 6 раунда он вообще бросился на соперника в попытке забить того, но это должного эффекта не дало. Все решил седьмой раунд, а именно казалось ничем не особенный удар по корпусу Кэмпбелла. Выстрел с левой лег точно в район печени британца, тот присел на колено, но бой продолжить не сумел.

По неофициальной информации свой следующий поединок Райан Гарсия проведет против Девина Хэйни.