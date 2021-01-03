Карл Фроч о бое Джошуа - Фьюри: Энтони может выиграть только досрочно

Экс-чемпион мира в среднем весе Карл Фроч сделал свой прогноз на предстоящий поединок Джошуа - Фьюри. Его слова цитирует SkySports:

"Я думаю, что единственный способ, которым Джошуа может выиграть этот бой - это досрочная остановка. Ему не под силу перебоксировать Фьюри, который так хорош на дистанции. Он бросает удары из-под неожиданных углов и очень нестандартный.

Джошуа золотой медалист Олимпиады с прочной базой, который способен в агрессивной манере работать комбинациями ударов. Если он продемонстрирует тот же инстинкт убийцы, который мы видели в его предыдущих боях, тогда ему удастся побить Фьюри. Как по мне, Эй Джей может с ним расправиться, вы же видели его взрывы агрессии в бою с Пулевым.

Если Эй Джей сможет хранить это настроение на протяжении всего поединка, тогда у него есть шанс остановить Фьюри, но проблема в том, что если у него не получится этого сделать, в таком случае он проигрывает по очкам", - сказал Фроч.