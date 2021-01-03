Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оскар Де Ла Хойя: Я до сих пор не знаю, что сделал неправильно в карьере Канело
Комментарий специалиста
Известный американский промоутер Оскар Де Ла Хойя рассказал, что не понимает, почему испортились их партнерские отношения с чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом (54-1-2, 36 КО).
"Я до сих пор не знаю, что я сделал неправильно в карьере Канело. Мы сделали его крупнейшей звездой в боксе, и в этом нет ничего неправильного. И вместо того, чтобы стать лучшим и добиться славы, боец засорил голову бизнес-идеями.
Деньги портят бойцам головы. Отбоксируйте, и тогда деньги придут. В наши дни очень многие сидят на ушах у боксеров и считают, что они эксперты", - сказал он.
Напомним, что ранее менеджер Альвареса
Популярное сейчас
- Два украинца попали в топ-50 восходящих талантов по версии УЕФА
- Челси – Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ
- Экс-звезда Шахтера близок к переезду в Саудовскую Аравию
- Чисора: Разочарован тем, что Усик избегал боя
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии