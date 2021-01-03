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Оскар Де Ла Хойя: Я до сих пор не знаю, что сделал неправильно в карьере Канело

Бокс
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Комментарий специалиста

Оскар Де Ла Хойя: Я до сих пор не знаю, что сделал неправильно в карьере Канело
UA-Футбол
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Известный американский промоутер Оскар Де Ла Хойя рассказал, что не понимает, почему испортились их партнерские отношения с чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом (54-1-2, 36 КО).

"Я до сих пор не знаю, что я сделал неправильно в карьере Канело. Мы сделали его крупнейшей звездой в боксе, и в этом нет ничего неправильного. И вместо того, чтобы стать лучшим и добиться славы, боец ​​засорил голову бизнес-идеями.

Деньги портят бойцам головы. Отбоксируйте, и тогда деньги придут. В наши дни очень многие сидят на ушах у боксеров и считают, что они эксперты", - сказал он.

Напомним, что ранее менеджер Альвареса объявил условие проведения поединка против Головкина.

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В статье: Оскар Де Ла Хойя Сауль Альварес
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Источник:
Fightnews

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