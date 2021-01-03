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Люк Кэмпбелл: Я пытался и пытался подняться, но не смог

Бокс
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Комментарий британца

Люк Кэмпбелл: Я пытался и пытался подняться, но не смог
UA-Футбол
Новина українською

Британский легковес Люк Кэмпбелл (20-4, 16 КО) после поражения нокаутом от американца Райана Гарсии (21-0, 18 КО) прокомментировал итог боя. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это был самый тяжелый выстрел, которым в меня когда-нибудь попадали. Я пытался и пытался подняться, но не смог. Я почувствовал, как он заходит, и я двигался назад, если ты двигаешься назад, мое тело немного расслабилось, и именно в это время он ударил меня" - сказал британец.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко поделился мыслями по поводу перехода Теофимо Лопеса в следующую весовую категорию.

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В статье: Люк Кэмпбелл
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