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Люк Кэмпбелл: Я пытался и пытался подняться, но не смог
Комментарий британца
Британский легковес Люк Кэмпбелл (20-4, 16 КО) после
"Это был самый тяжелый выстрел, которым в меня когда-нибудь попадали. Я пытался и пытался подняться, но не смог. Я почувствовал, как он заходит, и я двигался назад, если ты двигаешься назад, мое тело немного расслабилось, и именно в это время он ударил меня" - сказал британец.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
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