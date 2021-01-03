Люк Кэмпбелл: Я пытался и пытался подняться, но не смог

Британский легковес Люк Кэмпбелл (20-4, 16 КО) после поражения нокаутом от американца Райана Гарсии (21-0, 18 КО) прокомментировал итог боя. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это был самый тяжелый выстрел, которым в меня когда-нибудь попадали. Я пытался и пытался подняться, но не смог. Я почувствовал, как он заходит, и я двигался назад, если ты двигаешься назад, мое тело немного расслабилось, и именно в это время он ударил меня" - сказал британец.