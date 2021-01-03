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Гарсия - Кэмпбелл: Видео нокдауна и нокаут в поединке

Бокс
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Бой получился просто фантастическим

Гарсия - Кэмпбелл: Видео нокдауна и нокаут в поединке
UA-Футбол
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В ночь с 3 на 4 января в Далласе (США) американский боксер Райан Гарсия (21-0, 18 КО) нокаутом победил британца Люка Кэмпбелла (20-4, 16 КО).

Видео нокдауна от Кэмпбелла:

Видео нокаута от Гарсии:

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В статье: Люк Кэмпбелл Райан Гарсия
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