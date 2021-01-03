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Гарсия - Кэмпбелл: Видео нокдауна и нокаут в поединке
Бой получился просто фантастическим
В ночь с 3 на 4 января в Далласе (США) американский боксер Райан Гарсия (21-0, 18 КО)
Видео нокдауна от Кэмпбелла:
Видео нокаута от Гарсии:
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