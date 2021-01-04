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Гарсия после Кэмпбелла захотел бой с Пакьяо
А у него неплохой аппетит
Райан Гарсия (20-0, 17 КО) на прошлой неделе нокаутировал Люка Кэмпбелла (20-3, 16 КО) и завладел временным титулом WBC в легком весе.
Своей новой целью американец обозначил Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), который старше него на 20 лет.
"После того как поломаю Кэмпбелла, точно хочу Жервонту Дэвиса. Он следующий. Возможно, по ходу дела Хэйни сразится с Лопесом, и затем я хочу победителя. После Дэвиса и до встречи с победителем Лопес-Хэйни, возможно, я смогу получить бой-мечту — с Пакьяо. До того, как он распрощается со спортом.
Будет честью выйти против него в ринг. Возможно, в суперлегком весе или даже в полусреднем, если для того, чтобы получить бой мне придется подняться", - сказал Гарсия.
Райан Гарсия в рейтинге лучших боксеров легкого веса по оценке портала BoxRec занимает пятое место.
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