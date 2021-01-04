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Лучшие нокауты 2020 года от Top Rank. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Очень много сочных ударов

Лучшие нокауты 2020 года от Top Rank. ВИДЕО
Новина українською

Промоутерская компания Боба Арума Top Rank на своем канале на YouTube опубликовала подборку лучших нокаутов 2020 года.

К сожалению, украинцы яркими досрочными победами в прошлом году особо не радовали, но в этом видео все равно есть на кого посмотреть.

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В статье: Бокс
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