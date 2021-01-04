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Лучшие нокауты 2020 года от Top Rank. ВИДЕО
Очень много сочных ударов
Промоутерская компания Боба Арума Top Rank на своем канале на YouTube опубликовала подборку лучших нокаутов 2020 года.
К сожалению, украинцы яркими досрочными победами в прошлом году особо не радовали, но в этом видео все равно есть на кого посмотреть.
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