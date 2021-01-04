Британский бокс ушел на карантин до февраля

Британская комиссия по вопросам бокса (BBBoC) из-за вспышки нового штамма COVID-19 официально объявила о приостановке деятельности профессионального и любительского бокса как минимум до конца января.

Продление карантина или его завершение зависит от результатов проверки Медицинской комиссии BBBoC.

Решение BBBoC означает, что в январе не состоятся два поединка за титулы чемпиона Европы между Скоттом Ли МакГрегором и Каримом Герфи, а также Джошем Келли и Давидом Аванесяном.

На данный момент в Великобритании зафиксировано около 60 тысяч заражений новым штаммом коронавируса.