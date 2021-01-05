Альварес в 2021 году может провести 4 боя

Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) поделился своими планами на 2021 год.

"Все предельно просто. Драться за все оставшиеся титулы и провести 3 боя. Я бы даже сказал 3 или 4 боя.

Но цель №1 – все титулы суперсреднего веса. Так что меня интересуют все бойцы, которые обладают чемпионскими поясами дивизиона. Они и являются моей целью.

Предварительно запланированы поединки в феврале, мае и сентябре. Вот и все цели на 2021 год", - сказал лучший боксер современности.

Ожидается, что Сауль Альварес вернется на ринг 27 февраля, а его соперником станет обязательный претендент WBC Авни Йылдырым (21-2, 12 КО).