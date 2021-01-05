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Апперкот Джошуа против Кличко и еще 24 эпичных удара в боксе. ВИДЕО

Бокс
(2 голосов)

Самые сливки профессионального бокса

Апперкот Джошуа против Кличко и еще 24 эпичных удара в боксе. ВИДЕО
Новина українською

Бокс в любое мгновение готов подарить зрелищный момент. Ниже 25 ударов, которые не вызывают ничего, кроме восторга.

Особенное место в этой подборке занимает памятный бой между легендарным украинцем Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

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В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа Бокс
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