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Апперкот Джошуа против Кличко и еще 24 эпичных удара в боксе. ВИДЕО
Самые сливки профессионального бокса
Бокс в любое мгновение готов подарить зрелищный момент. Ниже 25 ударов, которые не вызывают ничего, кроме восторга.
Особенное место в этой подборке занимает памятный бой между легендарным украинцем Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.
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