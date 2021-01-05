Апперкот Джошуа против Кличко и еще 24 эпичных удара в боксе. ВИДЕО

Бокс в любое мгновение готов подарить зрелищный момент. Ниже 25 ударов, которые не вызывают ничего, кроме восторга.

Особенное место в этой подборке занимает памятный бой между легендарным украинцем Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.