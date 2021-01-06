Ломаченко – Хэйни и еще 9 боев, которые нужны боксу в 2021-м

По материалам BoxingScene

Минувший год в профессиональном боксе по объективным причинам получился не таким насыщенным, как хотелось бы. И хотя об отступлении пандемии пока приходится только мечтать, это никак не мешает нам создать свой шорт-лист боев, которые бокс, надеемся, преподнесет в новом году.

Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри

Супертяжелый вес в 2021 году готов подарить предостаточно интригующих сюжетов – поход Александра Усика за титулом, возвращение грозного панчера Деонтея Уайлдера, реванш Диллиана Уайта и Александра Поветкина…Но вряд ли кто-то осмелится поспорить с тем, что в хэвивейте прямо сейчас нет ничего важнее столкновения двух чемпионов мира – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Бой за статус абсолютного чемпиона мира на 90-тысячной арене Уэмбли в Лондоне между двумя антиподами (как на ринге, так и за его пределами) – сценарий мечты для всех поклонников бокса. Супертяжелый вес не видел ничего масштабней этого с тех пор, как Леннокс Льюис нокаутировал стареющего Майка Тайсона. И вот спустя 19 лет хэвивейт готов преподнести новый блокбастер с непредсказуемой развязкой и многократными ремейками.

Эрролл Спенс – Теренс Кроуфорд

Только не говорите, что в боксе назревает еще один мегафайт в духе Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо. Вероятно, самый ожидаемый поединок последних лет 20 так долго мариновался в переговорах промоутеров, что когда дело дошло до ринга, то фаны получили совсем не то зрелище, которое могли бы организовать пиковые Мейвезер и Пакьяо, а не их стареющие двойники.

Спенсу и Кроуфорду пора на кулаках (а не в социальных сетях) выяснить, кто из них король полусреднего веса и главный конкурент Сауля Альвареса за статус лучшего боксера современности. Кажется, боксеры уже дозрели до ринга, вот только в наше время бизнес важнее спорта…

Артур Бетербиев – Сауль Альварес

Кто-то скажет, что Канело физиологически не по пути с чемпионом WBC, IBF и обладателем безупречного послужного списка (15-0, 15 КО) Бетербиевым, но после того, что Альварес в октябре 2019 года сделал с Сергеем Ковалевым, почему бы и нет?

Альварес совсем недавно во втором среднем весе на запчасти разобрал непобежденного Каллума Смита. Теперь фаны хотят посмотреть, где находится потолок мексиканца, а бой с Бетербиевым в полутяжелом дивизионе – идеальный вариант для утоления жажды публики.

Давид Бенавидес – Калеб Плэнт

Бенавидес и Плэнт, владеющие титулами WBC и IBF во втором среднем весе, считаются потенциальными соперниками для Сауля Альвареса, но гораздо интересней будет выяснить, кто из двух чемпионов сильнее и достойней поединка с Канело.

У Плэнта на 30 января в Лос-Анджелесе запланирована защита титула против Калеба Труакса, а вот Бенавидес, ранее назвавший Плэнта самым слабым среди чемпионов второго среднего веса, имя своего следующего соперника пока не знает. Возможно, ему стоит дождаться конца января и вступить переговоры с командой Плэнта. А там и о Сауле Альваресе можно будет задуматься.

Геннадий Головкин – Джермалл Чарло

Если Сауль Альварес не блефует и действительно планирует идти за статусом абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, то Головкину было бы неплохо вместо третьего боя с Канело переключиться на чемпиона WBC Джермалла Чарло.

Двух боксеров объединяет Сергей Деревянченко – Головкин в 2019-м побил украинца близким и весьма спорным решением судей, а вот Чарло несколько месяцев назад прошел боксера из Феодосии гораздо убедительней.

Среднему весу нужен этот бой – либо Головкин в 38 лет еще раз подтвердит свою исключительность, либо Чарло отправит казаха на заслуженную пенсию.

Джош Тэйлор – Хосе Карлос Рамирес

В первом полусреднем весе невозможно представить более крутую вывеску, чем объединительный бой Тэйлора и Рамиреса. Оба чемпиона сейчас на пике – и это будет настоящее преступление перед боксом, если промоутеры в 2021 году не сведут их на ринге.

Тэйлор держит в своих руках титулы WBA и IBF, а после победы во втором сезоне Суперсерии Джош утвердился в статусе лидера весовой категории. Только Рамирес, которому принадлежит пояс WBC, может с этим поспорить.

Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни

Легкий вес в последние месяцы незаметно стал флагманом современного профи-бокса – сперва Теофимо Лопес неожиданно сокрушил Василия Ломаченко, затем громкими нокаутами публику побаловали Жервонта Дэвис и Райан Гарсия.

Ломаченко сейчас находится в непростой ситуации – у него больше нет права на ошибку и у него нет времени на проходные бои. Молодой и дерзкий временный чемпион WBC Дэвин Хэйни – как раз то, что нужно Василию для реабилитации своего имени. Иначе к реваншу с Лопесом не подобраться.

А для Хэйни бой Ломаченко может стать дорожкой к мегафайту против Лопеса. И если Дэвин хочет иметь веские аргументы в диалоге с Теофимо и его болтливым отцом, то ему не помешает нокаут.

Жервонта Дэвис – Теофимо Лопес

К сожалению, вероятность полного отступления коронавируса в 2021 году выше, чем то, что эти двое до конца года одновременно окажутся на одном ринге.

Флойд Мейвезер как никто другой знает, как зарабатывать деньги, поэтому он ни за что не выпустит Дэвиса на такой рискованный бой. Жервонта еще не достиг пика своего финансового потенциала, поэтому будьте готовы к тому, что «Танк» будет регулярно вспоминать Лопеса, но до конкретики дело так и не дойдет. По крайней мере, не в 2021 году.

Эмануэль Наваррете – Лео Санта Крус

Наваррете после громкой победы над Рубеном Вилла настроен укрепить свое величие в полулегком весе, а такое громкое имя, как Санта Крус могло бы значительно повысить репутацию 25-летнего мексиканца и открыть для него новые горизонты.

Санта Крус, вероятно, больше не захочет оставаться во втором полулегком весе после тяжелого поражения нокаутом от Жервонты Дэвиса, а бой с Наваррете на бумаге привлекателен для Лео как с имиджевой точки зрения, так и с финансовой.

Кадзуто Иока – Хуан Франсиско Эстрада

После захватывающей новогодней победы над Косей Танакой фаны хотят видеть японского чемпиона WBO в действительно большом бою. Опытный Эстрада способен на пару с Иокой закатить один из самых зрелищных поединков года.

Однако 13 марта Эстраде предстоит схватка с экс-лидером рейтинга pound-for-pound Романом Гонсалесом. Посмотрим, каким будет его следующий шаг.

Реалии современного спорта таковы, что даже если несколько из перечисленных выше поединков состоятся, то это будет успех для бокса в новом году. Сейчас боксу жизненно важно в битве за эфирное время и спонсоров организовывать те мегафайты, в которых нуждаются фанаты.