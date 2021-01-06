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Лопес: Никакого реванша Ломаченко не получит

Бокс
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Американец категоричен

Лопес: Никакого реванша Ломаченко не получит
Новина українською

Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в октябре сенсационно побил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. В контракте на бой не была прописана опция реванша, поэтому Лопес не собирается предоставлять Ломаченко шанс исправить ошибки первого поединка.

"Передумал ли я насчет реванша с Ломаченко? Нет, точно нет. Как я и говорил прежде, никакого реванша он не получит.

Почему так? Все просто. Это ведь их, команды Ломаченко, решение – отказаться от пункта о реванше в контракте. И не только это. Там много чего было. Я бы мог сейчас показать всем вам его грязное белье, но не хочу этим заниматься. Проехали. Но больше я в его сторону смотреть не собираюсь.

Если честно, я желаю Ломаченко только всего самого лучшего. Желаю ему отличной карьеры. Считаю, что у него еще есть время, чтобы добиться чего-то стоящего", - сказал Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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