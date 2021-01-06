Владимир Кличко намекнул на возвращение на ринг?

Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко в Instagram опубликовал новогоднее поздравление с интригующим подтекстом.

"Вы знаете, что люди любят наблюдать больше всего на свете? Возвращение.

Поэтому я хочу, чтобы вы вернулись сильными в 2021 году. Мира и процветания вам и вашим близким. С Новым Годом!!!", - написал украинец.

Кличко-младший не скрывает, что его интересует рекорд Джорджа Формана, который в 1994 году в 45-летнем возрасте стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Свой 45-й день рождения Владимир Кличко отпразднует 25 марта.