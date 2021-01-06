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Владимир Кличко намекнул на возвращение на ринг?
Хотели бы снова увидеть легенду в деле?
Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко в Instagram опубликовал новогоднее поздравление с интригующим подтекстом.
"Вы знаете, что люди любят наблюдать больше всего на свете? Возвращение.
Поэтому я хочу, чтобы вы вернулись сильными в 2021 году. Мира и процветания вам и вашим близким. С Новым Годом!!!", - написал украинец.
Кличко-младший не скрывает, что его интересует рекорд Джорджа Формана, который в 1994 году в 45-летнем возрасте стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Свой 45-й день рождения Владимир Кличко отпразднует 25 марта.
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