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Владимир Кличко намекнул на возвращение на ринг?

Бокс
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Хотели бы снова увидеть легенду в деле?

Владимир Кличко намекнул на возвращение на ринг?
Новина українською

Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко в Instagram опубликовал новогоднее поздравление с интригующим подтекстом.

"Вы знаете, что люди любят наблюдать больше всего на свете? Возвращение.

Поэтому я хочу, чтобы вы вернулись сильными в 2021 году. Мира и процветания вам и вашим близким. С Новым Годом!!!", - написал украинец.

Кличко-младший не скрывает, что его интересует рекорд Джорджа Формана, который в 1994 году в 45-летнем возрасте стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Свой 45-й день рождения Владимир Кличко отпразднует 25 марта.

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В статье: Владимир Кличко Бокс
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