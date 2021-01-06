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Названа пятерка величайших боксеров в истории
Обладатель первого места может вас удивить
Известный историк бокса и эксперт Showtime Boxing Стив Фархуд представил свою версию пятерых величайших боксеров всех времен и народов.
На первое место Фархуд отправил Шугара Рэя Робинсона, который на профи-ринге провел свыше 200 боев и одержал 173 победы (108 нокаутом).
"После него в пятерку лучших войдут также Генри Армстронг, Уилли Пеп, Мухаммед Али и Джо Луис. Для меня в супертяжелом весе есть Али и Луи, которые сильно оторвались от конкурентов.
Роберто Дюран и Рэй Леонард уже были из моей эпохи, и мне посчастливилось освещать их бои; думаю, что они также должны быть в списке лучших", - сказал Фархуд.
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