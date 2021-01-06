Названа пятерка величайших боксеров в истории

Известный историк бокса и эксперт Showtime Boxing Стив Фархуд представил свою версию пятерых величайших боксеров всех времен и народов.

На первое место Фархуд отправил Шугара Рэя Робинсона, который на профи-ринге провел свыше 200 боев и одержал 173 победы (108 нокаутом).

"После него в пятерку лучших войдут также Генри Армстронг, Уилли Пеп, Мухаммед Али и Джо Луис. Для меня в супертяжелом весе есть Али и Луи, которые сильно оторвались от конкурентов.

Роберто Дюран и Рэй Леонард уже были из моей эпохи, и мне посчастливилось освещать их бои; думаю, что они также должны быть в списке лучших", - сказал Фархуд.