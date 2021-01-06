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Перенесенный бой Богачука с Адамсом состоится 25 февраля
Ждать осталось недолго
Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук (18-0, 18 КО) 3 декабря в Wild Card Boxing Gym в Лос-Анджелесе должен был провести бой с Брэндоном Адамсом (21-3, 13 КО), однако сдал положительный тест на коронавирус и отложил возвращение на ринг.
Теперь же BoxingScene, что Богачук и Адамс выяснят сильнейшего 25 февраля. Место проведения боя будет объявлено позднее.
Богачук в последний раз дрался в сентябре, когда в Мексике на отказе прошел местного боксера Алехандро Давилу.
Сергей Богачук в рейтинге BoxRec занимает 26-е место среди боксеров первого среднего веса.
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