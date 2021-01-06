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Сауль Альварес сделал прогноз на бой Фьюри - Джошуа

Бокс
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Мексиканец считает, что победит Энтони

Сауль Альварес сделал прогноз на бой Фьюри - Джошуа
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Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес рассказал об ожиданиях от объединительного поединка в тяжёлом весе с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

"Джошуа победит досрочно в поздних раундах. У Энтони есть та грубая сила, которая заставит Фьюри больше боксировать, вместо того чтобы просто избивать соперника.

Когда у Джошуа откроется второе дыхание в конце поединка, он нокаутирует Фьюри", — приводит слова Альвареса The Sun.

Напомним, ранее чемпион мира по версии WBC Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Сауль Альварес
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