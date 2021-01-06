Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сауль Альварес сделал прогноз на бой Фьюри - Джошуа
Мексиканец считает, что победит Энтони
Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес рассказал об ожиданиях от объединительного поединка в тяжёлом весе с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
"Джошуа победит досрочно в поздних раундах. У Энтони есть та грубая сила, которая заставит Фьюри больше боксировать, вместо того чтобы просто избивать соперника.
Когда у Джошуа откроется второе дыхание в конце поединка, он нокаутирует Фьюри", — приводит слова Альвареса The Sun.
Напомним, ранее чемпион мира по версии WBC Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
Популярное сейчас
- Озил собрался уходить, а Диего Косту заваливают нефтедолларами. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Герой футбольного дня. Артем Кравец
- США стали чемпионами мира по хоккею среди молодежи, Россия проиграла матч за бронзу
- Жена Александра Усика снялась в невероятной фотосессии
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО