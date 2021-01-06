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Редкач: Ломаченко завершит карьеру раньше, чем Пакьяо

Бокс
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Лома не будет драться до 42 лет

Редкач: Ломаченко завершит карьеру раньше, чем Пакьяо
Новина українською

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) назвал желаемого соперника для легковеса Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Вердехо или Мэнни Пакьяо", – написал Редкач.

Позже он ответил на комментарий, что это будет последний бой 42-летнего Пакьяо перед уходом из бокса: "Лома закончит раньше, чем Пакьяо".

Отметим, что Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) владеет поясом WBA в полусреднем дивизионе.

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В статье: Василий Ломаченко Иван Редкач
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Источник:
Sports.ru

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