Хирн: Не вижу проблем в организации боя Фьюри - Джошуа

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что сейчас ищет место для проведения боя между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Последние две недели каждый день велись разговоры об этом бое.

В последнее время я часто путешествую, для того, чтобы выбрать место для проведения этого поединка.

У нас есть контракт, который согласовали очень давно, и ничего не изменилось.

Этот бой запланирован на конец мая – начало июня, и я не вижу, что бы ему мешало", – сказал Хирн каналу iFL TV.

Напомним, что на пояс WBO, которым владеет Джошуа, претендует украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0. 13 КО).