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Теофимо Лопес: Я король дивизиона!
Теофимо хочет провести бой с Джервонтой
Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что именно он является королем в своем дивизионе.
Непобежденный Дэвис испугался?
"Да, он напуган, боится, но говорит, что у него была легкая работа. Я говорю о бое с Лео Санта Крузом. Давай, я могу сделать то же самое и могу сделать это лучше, чем ты", - говорит Теофимо.
"Я снимаю шляпу перед ним, потому что он делает свое дело, и я поздравляю всех Хейни, Гарсию, Джервонту. Но, когда дело доходит до определения сильнейшего, то я король дивизиона. Я король!", - сказал Теофимо в интервью TMZ.
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