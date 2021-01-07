Теофимо Лопес: Я король дивизиона!

Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что именно он является королем в своем дивизионе.

Непобежденный Дэвис испугался?

"Да, он напуган, боится, но говорит, что у него была легкая работа. Я говорю о бое с Лео Санта Крузом. Давай, я могу сделать то же самое и могу сделать это лучше, чем ты", - говорит Теофимо.

"Я снимаю шляпу перед ним, потому что он делает свое дело, и я поздравляю всех Хейни, Гарсию, Джервонту. Но, когда дело доходит до определения сильнейшего, то я король дивизиона. Я король!", - сказал Теофимо в интервью TMZ.